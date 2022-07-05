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43 минуты назад

Арестованная в России баскетболистка обратилась к Байдену

Елена Прошина

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная в России за контрабанду наркотиков, обратилась к президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Баскетболистка написала письмо Байдену из СИЗО в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем обращении спортсменка просит не забывать о ней и помочь вернуться на родину.

«Я понимаю, как много у вас дел, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и о других задержанных американцах. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой», - говорится в письме.

Она также сообщила, что голосовала за Байдена на президентских выборах в США, состоявшихся в 2020 году. Грайнер заявила, что боится остаться в российской тюрьме навсегда. Жена Бриттни Шарель Грайнер рассказала, что спортсменка отправила и ей личное письмо.

«Она написала: "Я в порядке, детка. Я закаленная. Но сейчас я — не я. Когда я вернусь домой, мне потребуется минутка, чтобы прийти в себя, но я держусь. Я не сломаюсь, пока не вернусь домой. Я не позволю им сломить меня. Я знаю, что они пытаются, но я сделаю все, чтобы продержаться, пока не вернусь домой"», — говорится в послании.

«У нас нет информации по обмену Грайнер»

Напомним, Грайнер была задержана за попытку нелегально ввезти в РФ гашишное масло через аэропорт Шереметьево. Она находится под стражей до 20 декабря. Ранее появлялась информация о возможности обмена Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием.

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