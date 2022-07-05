Баскетболистка написала письмо Байдену из СИЗО в России

«Она написала: "Я в порядке, детка. Я закаленная. Но сейчас я — не я. Когда я вернусь домой, мне потребуется минутка, чтобы прийти в себя, но я держусь. Я не сломаюсь, пока не вернусь домой. Я не позволю им сломить меня. Я знаю, что они пытаются, но я сделаю все, чтобы продержаться, пока не вернусь домой"», — говорится в послании.