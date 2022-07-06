Джо Байден написал письмо задержанной в России баскетболистке

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели телефонный разговор с Шерелл, супругой Бриттни Грайнер, которая арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.

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В День независимости США Бриттни направила письмо Байдену с просьбой освободить ее. Вскоре Шерелл выразила недовольство тем, что президент никак не реагирует на сложившуюся ситуацию.

В заявлении Белого дома отмечается, что Байден прочитал Шерелл черновик ответного письма, которое он отправит Бриттни. Президент предложил свою поддержку семье Грайнер и обязался помочь в разрешении трудностей.

Ранее Шерелл также звонили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

1 июля состоялось первое судебное заседание по делу Бриттни Грайнер. В зале суда присутствовали сотрудники посольства США. Прокурор зачитал обвинительное заключение, были допрошены два свидетеля. Суд постановил отложить заседание на 7 июля.