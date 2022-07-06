Чендлер подписал рекордный контракт с "Мемфисом" для игроков второго раунда драфта НБА

Разыгрывающий защитник Кеннеди Чендлер подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис". Об этом сообщила в среду пресс-служба клуба.

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Соглашение заключено на четыре года на сумму $7,1 млн. Гарантированная часть зарплаты по контракту составит $4,94 млн, что стало рекордом НБА для игроков, выбранных во втором раунде драфта.

24 июня на драфте НБА Чендлер был выбран "Мемфисом" во втором раунде под общим 38-м номером. Он был обменян из "Сан-Антонио".