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22 минуты назад

В администрации США сомневаются, что им удастся вернуть арестованную баскетболистку Грайнер

Газета.Ruиещё 2

Американские чиновники выразили сомнения в том, что в ближайшее время им удастся вернуть баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную при попытке провести в Россию наркотики. Об этом сообщает Politico.

США не уверены, что удастся вернуть арестованную баскетболистку
Фото: Газета.руГазета.ру

В материале издания говорится, что несмотря на все усилия администрации Белого дома, спортсменке предстоит пробыть в заключении под стражей как минимум еще несколько месяцев. Подобного мнения придерживаются несколько должностных лиц США и люди, знакомые с ситуацией.

Напомним, что Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.

Бриттни Грайнер могут обменять на Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в США по обвинению в незаконной торговле оружием. 1 июля состоялось первое судебное заседание по делу баскетболистки. Суд возобновится 7 июля.

Ранее Александра Бойкова, адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказала, что наркотики в багаже спортсменки оказались случайно.

Баскетбол,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Администрация США,
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