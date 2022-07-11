Завод Олега Дерипаски судится с NBA

Курганский автобусный завод (КАВЗ), который входит в «Группу ГАЗ» российского предпринимателя Олега Дерипаски, обратился в Суд по интеллектуальным правам с просьбой частично отменить регистрацию товарного знака Cavs компании NBA Properties Inc, которая управляет брендами НБА.
Из опубликованного 9 июля определения суда следует, что истец просит о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров МКТУ «игры, игрушки» из-за его неиспользования ответчиком. Завод, считает, что НБА не использует этот знак в России.
Суд пока не стал давать ход иску, так как истцом не были приложены к заявлению актуальная выписка о юридическом статусе ответчика и доказательство оправки в его адрес копии иска. КАВЗ должен устранить недостатки до 10 августа.
Товарный знак Cavs НБА зарегистрировала в России еще в 1995 году. Cavs – сокращенное название клуба НБА «Кавальерс» из Кливленда (Cleveland Cavaliers).