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45 минут назад

Завод Олега Дерипаски судится с НБА за товарный знак Cavs

Sports.ruиещё 1

Курганский автобусный завод (КАВЗ), который входит в «Группу ГАЗ» российского предпринимателя Олега Дерипаски, обратился в Суд по интеллектуальным правам с просьбой частично отменить регистрацию товарного знака Cavs компании NBA Properties Inc, которая управляет брендами НБА.

Завод Олега Дерипаски судится с NBA
Фото: Sports.ruSports.ru

Из опубликованного 9 июля определения суда следует, что истец просит о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров МКТУ «игры, игрушки» из-за его неиспользования ответчиком. Завод, считает, что НБА не использует этот знак в России.

Суд пока не стал давать ход иску, так как истцом не были приложены к заявлению актуальная выписка о юридическом статусе ответчика и доказательство оправки в его адрес копии иска. КАВЗ должен устранить недостатки до 10 августа.

Товарный знак Cavs НБА зарегистрировала в России еще в 1995 году. Cavs – сокращенное название клуба НБА «Кавальерс» из Кливленда (Cleveland Cavaliers).

Баскетбол,Олег Дерипаска,Группа ГАЗ,
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