Новый главный тренер ЦСКА назвал свою цель на сезон

— Конечно, без Евролиги сезон будет специфическим. Во-первых, необходимо сфокусироваться на строительстве новой команды. Во-вторых, на прогрессе игроков, которые в подавляющем большинстве россияне. Им придется вырасти настолько, чтобы стать важной частью ЦСКА будущего. Той команды, которой предстоит вернуться в европейский баскетбол не менее сильной, чем была.



Следующая цель, естественно, побеждать. ЦСКА — клуб с легендарной историей и титулами. Может показаться странным, что я не поставил победы на первое место в списке приоритетов, однако заложить фундамент, вырастив россиян высокого уровня, в данный момент действительно важнее.