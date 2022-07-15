Новый главный тренер ЦСКА назвал свою цель на сезон

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Эмиль Райкович заявил «Матч ТВ», что своей приоритетной задачей на сезон считает формирование новой команды и прогресс игроков.ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера 43-летнего македонца 17 июня. Ранее он возглавлял саратовский «Автодор» и «Астану».
— Ваши первые впечатления от клуба и команды?
— Встретился с президентом и вице-президентом, персоналом, тренерским штабом. Бросилась в глаза высокая организация всех клубных процессов. Европейская, я бы сказал. И абсолютно все говорят по-английски. С командой пока не встречался, игроки в отпуске, но почти со всеми уже общался по телефону.
— Какой вы видите главную цель ЦСКА в сезоне?
— Конечно, без Евролиги сезон будет специфическим. Во-первых, необходимо сфокусироваться на строительстве новой команды. Во-вторых, на прогрессе игроков, которые в подавляющем большинстве россияне. Им придется вырасти настолько, чтобы стать важной частью ЦСКА будущего. Той команды, которой предстоит вернуться в европейский баскетбол не менее сильной, чем была.
Следующая цель, естественно, побеждать. ЦСКА — клуб с легендарной историей и титулами. Может показаться странным, что я не поставил победы на первое место в списке приоритетов, однако заложить фундамент, вырастив россиян высокого уровня, в данный момент действительно важнее.
В прошлом сезоне ЦСКА дошел до финала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» со счетом 3-4 в серии. Клуб отстранен от участия в Евролиге следующего сезона.