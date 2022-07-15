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1 час назад

Новый главный тренер ЦСКА назвал главной целью на сезон не победы, а рост российских игроков

Матч ТВ

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Эмиль Райкович заявил «Матч ТВ», что своей приоритетной задачей на сезон считает формирование новой команды и прогресс игроков.ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера 43-летнего македонца 17 июня. Ранее он возглавлял саратовский «Автодор» и «Астану».

Новый главный тренер ЦСКА назвал свою цель на сезон
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Ваши первые впечатления от клуба и команды?

— Встретился с президентом и вице-президентом, персоналом, тренерским штабом. Бросилась в глаза высокая организация всех клубных процессов. Европейская, я бы сказал. И абсолютно все говорят по-английски. С командой пока не встречался, игроки в отпуске, но почти со всеми уже общался по телефону.

— Какой вы видите главную цель ЦСКА в сезоне?

— Конечно, без Евролиги сезон будет специфическим. Во-первых, необходимо сфокусироваться на строительстве новой команды. Во-вторых, на прогрессе игроков, которые в подавляющем большинстве россияне. Им придется вырасти настолько, чтобы стать важной частью ЦСКА будущего. Той команды, которой предстоит вернуться в европейский баскетбол не менее сильной, чем была.

Следующая цель, естественно, побеждать. ЦСКА — клуб с легендарной историей и титулами. Может показаться странным, что я не поставил победы на первое место в списке приоритетов, однако заложить фундамент, вырастив россиян высокого уровня, в данный момент действительно важнее.

В прошлом сезоне ЦСКА дошел до финала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» со счетом 3-4 в серии. Клуб отстранен от участия в Евролиге следующего сезона.

Баскетбол,Автодор,Зенит,
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