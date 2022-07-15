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1 час назад

Американский защитник Хомсли близок к подписанию контракта с «Зенитом»

Чемпионат.com

Американский защитник Калеб Хомсли близок к переходу в «Зенит». Об этом информирует Home of Glory, ссылаясь на источник. Сообщается, что стороны находятся на завершающей стадии переговоров. В минувшем сезоне Хомсли выступал за «Гамбург Тауэрс». В Еврокубке он в среднем набирал 17,3 очка, 4,3 и отдавал передачи.

"Зенит" может подписать американского защитника
Фото: БК "Зенит"БК "Зенит"

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) команда обыграла ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им победить в финальном противостоянии.

Баскетбол,Зенит,
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