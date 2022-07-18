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54 минуты назад

ЦСКА подписал контракт с французским баскетболистом Жан-Шарлем

Матч ТВ

Московский ЦСКА подписал контракт с французским форвардом Ливио Жан-Шарлем, сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Баскетбольный ЦСКА подписал нападающего
Фото: Официальный сайт БК ЦСКАОфициальный сайт БК ЦСКА

Соглашение с 28-летним игроком подписано по схеме «1+1».

Предыдущие два сезона Жан-Шарль провел за греческий «Олимпиакос», вместе с которым выиграл чемпионат и Кубок страны и принял участие в «Финале четырех»-2022.

— У Ливио есть опыт игры в Евролиге за «Олимпиакос» в последние два сезона и за «Асвел» годом ранее. Он динамичный, атлетичный «большой», который может выступать на позициях пятого и четвертого номеров. Он универсален в атаке, так как может быстро «проваливаться» под щит и забрасывать сверху, и при этом способен попадать открытые броски с трехочковой дистанции. Ливио — очень хороший обороняющийся игрок, который может держать «больших» в «краске» и защитников на периметре. Думаю, он хорошо впишется в нашу систему и станет еще одной важной частью нашей команды, — сказал главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.

Баскетбол,
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