Баскетбольный ЦСКА подписал нападающего

— У Ливио есть опыт игры в Евролиге за «Олимпиакос» в последние два сезона и за «Асвел» годом ранее. Он динамичный, атлетичный «большой», который может выступать на позициях пятого и четвертого номеров. Он универсален в атаке, так как может быстро «проваливаться» под щит и забрасывать сверху, и при этом способен попадать открытые броски с трехочковой дистанции. Ливио — очень хороший обороняющийся игрок, который может держать «больших» в «краске» и защитников на периметре. Думаю, он хорошо впишется в нашу систему и станет еще одной важной частью нашей команды, — сказал главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.