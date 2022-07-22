Американскому баскетболисту грозит 12 лет тюрьмы

Форварду «Шарлотт» Майлзу Бриджесу грозит до 11 лет и 8 месяцев, если его признают виновным по делу о домашнем насилии, сообщает NBC.

Ранее сообщалось, что по данным уголовного дела, баскетболист НБА неоднократно поднимал руку на свою жену при детях. Спортсмену могут выдвинуть обвинение в совершении преступления, связанного с причинением вреда родителю ребенка, и два обвинения в жестоком обращении с ребенком в обстоятельствах или условиях, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или смерти.Майлз Бриджес освобожден под залог.