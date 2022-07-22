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1 час назад

Баскетболисту «Шарлотт» грозит до 12 лет тюрьмы за домашнее насилие

Матч ТВиещё 6

Форварду «Шарлотт» Майлзу Бриджесу грозит до 11 лет и 8 месяцев, если его признают виновным по делу о домашнем насилии, сообщает NBC.

Американскому баскетболисту грозит 12 лет тюрьмы
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее сообщалось, что по данным уголовного дела, баскетболист НБА неоднократно поднимал руку на свою жену при детях. Спортсмену могут выдвинуть обвинение в совершении преступления, связанного с причинением вреда родителю ребенка, и два обвинения в жестоком обращении с ребенком в обстоятельствах или условиях, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или смерти.Майлз Бриджес освобожден под залог.

Ранее Бриджес также был арестован в Лос-Анджелесе после того, как избил жену. Игрок сам явился в отделение полиции.

Баскетбол,
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