Захарова высказалась о судьбе задержанной баскетболистки США

«Если гражданку США взяли в связи с тем, что она провозила наркотики, и она этого не отрицает, то это должно соизмеряться с российскими, с нашими местными, законами, а не с теми, которые принимаются в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Вашингтоне. Все, кто из этой категории американцев находится под следствием или уже отбывает наказание, были взяты под стражу за дело.