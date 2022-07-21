Баскетбольный "Зенит" подписал нового форварда

В 2017 году Уимбуша не выбрали на драфте НБА, но он остался на родине и выступал в G-лиге за команду «Лонг-Айленд Нетс». В 2019-м Томас перебрался в Европу – в немецкий клуб «Людвигсбург». Он помог команде выдать лучший сезон в своей истории: второе место в регулярном чемпионате и выход в финал Бундеслиги.