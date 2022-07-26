Адвокат высказался о ходе дела задержанной баскетболистки

В России пройдет очередное заседание суда по делу американской баскетболистски Бриттни Грайнер. Ожидается, что на нем выступят свидетели защиты. К освобождению американки, которую обвиняют в контрабанде наркотиков, призвали (ссылка ведет на сайт СМИ-иноагента) западные спортсмены и члены Сената США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бриттни Иветт Грайнер была задержана в московском «Шереметьево» в середине февраля, незадолго до начала спецоперации. Согласно материалам дела, по прилете в Москву в ручной клади спортсменки гашишное масло.

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Адвокаты Грайнер не стали оспаривать обвинения в контрабанде наркотиков в значительном размере и незаконном хранении без цели сбыта (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ) — по их версии, спортсменка принимала запрещенное в РФ вещество по рекомендации врача*. Защита выразила надежду, что суд примет к сведению незначительное количество запрещенного вещества и спортивные заслуги Грайнер. Ранее 31-летняя баскетболистка дважды выигрывала Олимпийские игры и дважды чемпионаты мира в составе сборной США, а с 2015 года играла за екатеринбургскую команду УГМК.

О перспективах процесса рассуждает глава адвокатского бюро «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов:

Александр Карабанов глава адвокатского бюро «Карабанов и партнеры»

«Данные уголовные дела возбуждены абсолютно на законных основаниях, потому что соблюдена вся формальная часть состава преступления, и суд, я уверен, конечно, примет законное решение по части определения наказания с учетом ее личности. Я предполагаю, что, так как она является все-таки медийной личностью, спортсменкой, она, вполне вероятно, будет либо помилована, либо, может быть, на кого-то обменена из задержанных граждан Российской Федерации на территории Америки. В интересах Российской Федерации держать таких лиц в тюрьме, я считаю, что это нецелесообразно. Абсолютно целесообразно все-таки использовать, можно так это назвать, данных обвиняемых, данных осужденных как ресурс для решения политических задач, это нормальная форма в международной дипломатии».

В США реакция на процесс была смешанной. На первых этапах публичные фигуры почти не комментировали задержание и арест Грайнер — сообщения об этом потерялись среди новостей о боях и санкциях. В последние же месяцы об освобождении баскетболистки просят известные спортсмены, в том числе рекордсмен NBA по числу очков в чемпионатах Карим Абдул-Джаббар, фанаты Грайнер проводят митинги в ее поддержку, а десятки американских сенаторов пишут обращения к Москве.

Хотя звучат и альтернативные мнения. Комментатор Fox News Томи Ларен, известная своими радикальными суждениями, припомнила спортсменке, что ранее та отказывалась вставать во время исполнения гимна США перед матчами в знак протеста против полицейского насилия. Журналистка обвинила Грайнер в непатриотизме и посоветовала ей подумать в тюрьме о привилегии быть рожденной в США. О том, почему история баскетболистки обрела новую актуальность, говорит в эфире The Daily Show исполнительный директор ассоциации игроков WNBA Терри Джексон:

«Вначале мы действительно вели себя тихо. Нам сообщили, что на тот момент это было наилучшим способом оказать поддержку Бриттни Грайнер. Поэтому мы использовали это время, чтобы обратиться к экспертам и лучше понять, как работает система правосудия в России и какими могут быть перспективы дела. Когда же мы узнали, что Госдепартамент признал Грайнер незаконно задержанной, и когда ее супруга публично попросила о помощи, тогда мы и начали действовать».

Ранее о процессе Грайнер высказался российский МИД. В ведомстве сообщили, что сначала суд должен вынести вердикт, а затем спортсменка сможет подать апелляцию или просить о помиловании. Источники ТАСС утверждали, что Москва и Вашингтон уже ведут переговоры об обмене баскетболистки на россиянина Виктора Бута, осужденного в США по делу о торговле оружием. По статье о контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер может грозить до десяти лет лишения свободы.