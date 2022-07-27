Баскетболистка Грайнер взяла на себя всю ответственность

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу американка Бриттни Грайнер, суд над которой проходит в Москве, заявила, что полностью берет на себя ответственность за обнаруженные в ее багаже запрещенные вещества.

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Американку задержали в феврале по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт Шереметьево, возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Грайнер грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Ниже приведен диалог спортсменки и прокурора.

— Вы признаете вину в контрабанде?

— Я не планировала ничего запрещенного привозить, но беру на себя ответственность за то, что нашли у меня в багаже.

— Вину признаете?

— Я понимаю обвинения, признаю вину по факту случившегося, но я не хотела этого делать.

— Признаете вину в хранении без цели сбыта в значительном размере?

— Я понимаю обвинение, но не намеревалась ничего хранить.

— Был ли умысел на совершение контрабанды и хранения?

— Нет, у меня не было умысла. Я это не планировала и не хотела ничего привозить в Россию и хранить.