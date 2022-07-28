Арестованная в РФ баскетболистка Грайнер появилась на обложке Times

Журнал Time разместил на обложке нового выпуска баскетболистку из США Бриттни Грайнер, которая была арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков. Как сообщает телеканал «360», в статье чернокожую спортсменку называют «борцом за свободу».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В публикации о Грайнер подчеркивается, что баскетболистка — открытая лесбиянка, которой удалось превзойти «травлю, ненависть и отчуждение». Кроме того, ее называют примером для тех, кто также хочет жить «громко и гордо».

Time

Напомним, что в начале этого года Грайнер была задержана после выхода с рейса в московское «Шереметьево» из Нью-Йорка. В ходе досмотра правоохранители обнаружили у спортсменки жидкость для электронной сигареты с характерным специфическим запахом. Эксперты подтвердили, что это было гашишное масло

Следственный комитет возбудил против Грайнер уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Эта статья УК РФ предусматривает до 10 лет тюремного заключения. Ранее баскетболистка признала свою вину и сейчас она находится в СИЗО.