Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Арестованная в РФ баскетболистка Грайнер появилась на обложке Times

Елена Прошина

Журнал Time разместил на обложке нового выпуска баскетболистку из США Бриттни Грайнер, которая была арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков. Как сообщает телеканал «360», в статье чернокожую спортсменку называют «борцом за свободу».

Арестованная в РФ баскетболистка Грайнер появилась на обложке Times
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации о Грайнер подчеркивается, что баскетболистка — открытая лесбиянка, которой удалось превзойти «травлю, ненависть и отчуждение». Кроме того, ее называют примером для тех, кто также хочет жить «громко и гордо».

Time

Напомним, что в начале этого года Грайнер была задержана после выхода с рейса в московское «Шереметьево» из Нью-Йорка. В ходе досмотра правоохранители обнаружили у спортсменки жидкость для электронной сигареты с характерным специфическим запахом. Эксперты подтвердили, что это было гашишное масло

Следственный комитет возбудил против Грайнер уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Эта статья УК РФ предусматривает до 10 лет тюремного заключения. Ранее баскетболистка признала свою вину и сейчас она находится в СИЗО.

Адвокаты обвиняемой отмечают, что у спортсменки было разрешение на использование марихуаны в США — каннабис ей выписал врач для лечения хронических болей. Грайнер же заявляла, что торопилась, пока собиралась, и забыла выложить жидкость из сумки.

Баскетбол,Бриттни Грайнер,Следственный комитет,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители