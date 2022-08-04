Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
14 минут назад

Обвинение попросило 9,5 лет тюрьмы для баскетболистки Грайнер

Елена Прошина

Прокурор запросил 9,5 лет колонии общего режима для американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвинение попросило 9,5 лет тюрьмы для баскетболистки Грайнер
Фото: ReutersReuters

Сегодня в Химкинском суде Подмосковья проходит заседание по делу Грайнер, в ходе которого прокурор запросил наказание для спортсменки.

«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей», - заявил гособвинитель.

Также на заседании адвокат спортсменки Александр Бойков сообщил, что для нее в СИЗО приварили друг к другу две кровати. Это было сделано для удобства спортсменки, т.к. ее рост составляет 206 см. Из-за этого в суде не смогли провести ее допрос стоя, так как ей мешала решетка клетки.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Грайнер, а также Пола Уилана могут обменять на Виктора Бута. Однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. В этой связи глава МИД РФ Сергей Лавров призвал американского коллегу Энтони Блинкена к «тихой дипломатии», а не публичному обсуждению.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители