Обвинение попросило 9,5 лет тюрьмы для баскетболистки Грайнер

Прокурор запросил 9,5 лет колонии общего режима для американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сегодня в Химкинском суде Подмосковья проходит заседание по делу Грайнер, в ходе которого прокурор запросил наказание для спортсменки.

«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей», - заявил гособвинитель.

Также на заседании адвокат спортсменки Александр Бойков сообщил, что для нее в СИЗО приварили друг к другу две кровати. Это было сделано для удобства спортсменки, т.к. ее рост составляет 206 см. Из-за этого в суде не смогли провести ее допрос стоя, так как ей мешала решетка клетки.