Кто такая Бриттни Грайнер, осужденная в РФ за наркотики

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер приговорена в России к девяти годам колонии за перевозку гашишного масла. Такое решение 4 августа вынес Химкинский городской суд. Американский президент Джо Байден заявил, что это неприемлемый приговор, и призвал освободить спортсменку, передает радио Sputnik. Рассказываем, кто такая Грайнер, каковы ее достижения в баскетболе, и при каких обстоятельствах она была поймана в России

Фото: ТАСС ТАСС

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Бриттни Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка. В составе сборной США она стала победительницей Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Олимпиады-2020 в Токио, а также чемпионатов мира — в 2014 году в Турции и в 2018 в Испании. Спортсменка с 2015 года выступала за российский клуб "УГМК Екатеринбург".

Среди титулов Грайнер — чемпионка женской НБА (2014), чемпионка NCAA (2012), игрок года по версии USBWA (2012, 2013), самый результативный игрок (награда ВНБА; 2017 и 2019).

Рост Грайнер — 206 сантиметров, возраст — 31 год. Спортсменка играет на позиции центровой.

Грайнер родилась в Хьюстоне в 1990 году. Она была четвертым ребенком в семье. Учась в школе, начала играть за местную баскетбольную команду. Издание USA Today назвало Грайнер баскетболисткой 2009 года среди старшеклассниц.

Позже Грайнер выступала за студенческую команду Бэйлорского университета "Бэйлор Леди Бирс".

В 2010 году спортсменка во время матча сломала нос своей сопернице из команды "Техас Тек Леди Райдерс" Джордан Барнкасл. Инцидент произошел, когда две девушки боролись за позицию возле боковой линии. Грайнер совершила бросок правой рукой с разворота, одновременно ударив Барнкасл по лицу. Из-за этого Грайнер временно дисквалифицировали.

Через два года "Бэйлор Леди Бирс" победила в турнире Национальной ассоциации студенческого спорта, а Грайнер признали наиболее выдающимся игроком этих соревнований. В решающем матче она набрала 26 очков, 5 блок-шотов и 13 подборов.

В 2013 году на драфте ВНБА Грайнер была выбрана клубом "Финикс Меркури" под первым номером. В своем первом сезоне она стала четвертой по результативности в своей команде.

В следующем сезоне "Финикс Меркури" стали чемпионами, а Грайнер — второй по результативности в команде. Спортсменка вошла в первую сборную всех звезд и первую сборную всех звезд защиты ВНБА.

В 2011-м Грайнер провела 14 дней в составе национальной сборной США, которая тогда совершала европейский тренировочный тур.

2012-м она стала единственной студенткой в предварительном составе сборной для лондонской Олимпиады. Однако в итоге Грайнер отказалась от участия в Играх в связи с болезнью своей матери.

Затем последовали победы на чемпионатах мира в Турции, Испании и на Олимпийских играх в Рио и Токио.

Нетрадиционная ориентация

В 2013 году Грайнер совершила камин-аут. Она публично призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации в ходе интервью.

Спортсменка состояла в браке с другой баскетболисткой Глори Джонсон. В 2015 году лесбийская пара была помещена под арест из-за участия в драке. В том же году Джонсон забеременела благодаря ЭКО и родила близнецов. Несмотря на это, Грайнер аннулировала брак.

С июня 2019 года баскетболистка состоит в браке с другой женщиной — Шерелл Уотсон.

За что поймали

В феврале 2022 года Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, куда она прибыла из Нью-Йорка. Служебная собака указала на возможное наличие наркотических веществ в вещах американки. При проверке у спортсменки нашли гашишное масло, залитое в картриджи для вейпа.