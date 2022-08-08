Тату-мастер оценил "тюремные" наколки баскетболистки Грайнер

Тату мастер Юрец Удалец в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» выразил мнение, что баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной в России на 9 лет, не стоит опасаться какого то враждебного отношения в тюрьме из за татуировок.
4 августа американская баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена Химкинским городским судом к 9 годам колонии общего режима и оштрафована на 1 миллион рублей по делу о контрабанде наркотиков. Грайнер задержали в феврале по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт Шереметьево.
У 31 летней Грайнер множество татуировок на теле, в частности, на татуировку на левой руке ушло девять часов.
— Сейчас я по общению с людьми, которые были раньше на зонах, в различных лагерях и прочих местах лишения свободы, и со знакомыми тех, кто там сейчас находится, по информации, которой я владею, сейчас на зонах практически никто за татуировки не спрашивает.
Поэтому если и будут какие то конфликтные ситуации на этой почве, то, скорее всего, у девушки просто, скажем так, будет какая то либо установка внутри (междоусобные какие то разборки), либо еще что то. То есть по факту сейчас не спрашивают за это. Тем более по ее татуировкам видно, что они сделаны не кустарным способом, как это делается на зонах. То есть эти татуировки к криминальному миру абсолютно не имеют никакого отношения.
И про звезды, которые у нее, например, на ключицах расположены, так же можно рассказать. Те звезды, которые у девушки имеются на теле, относятся к морским звездам. Соответственно, в России так называемым «отрицалам» делали несколько иные звезды.
— У нее пятиконечная. Воровские звезды совершенно другие. Там больше углов, да?
— Да, совершенно точно. Восьмиконечные звезды носятся, как правило, «отрицалам». Они их делают на ключицах и на коленях, что символизирует «не встану на колени перед законом». Воровские звезды носят более, скажем так, солидные люди.
— У нее есть татуировка «корона». Что это значит? Могут ли за это спросить?
— Что касается корон, то в основном такие татуировки носили в мужских колониях. Символизировали они пассивный гомосексуализм. Соответственно, разные короны с разными подрисовками означают разные степени этого гомосексуализма, — сказал мастер в эфире «Матч ТВ».
Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена, что он поддержал план обмена отбывающего тюремный срок в США россиянина Виктора Бута на граждан США Грайнер и Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж.
Грайнер с 2015 года выступала за екатеринбургский УГМК, она дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США (2016, 2020).