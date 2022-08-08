Тату-мастер оценил "тюремные" наколки баскетболистки Грайнер

Поэтому если и будут какие то конфликтные ситуации на этой почве, то, скорее всего, у девушки просто, скажем так, будет какая то либо установка внутри (междоусобные какие то разборки), либо еще что то. То есть по факту сейчас не спрашивают за это. Тем более по ее татуировкам видно, что они сделаны не кустарным способом, как это делается на зонах. То есть эти татуировки к криминальному миру абсолютно не имеют никакого отношения.