Мария Захарова прокомментировала возможный обмен баскетболистки Грайнер

«Я еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально. Готовы те люди, которые должны этим заниматься? И эта работа делается не у микрофонов.



Успех переговоров по обмену заключенными никогда не бывает заслугой одного человека, одной структуры, работает коллектив профессионалов.



С российской стороны все к этому готово. Если американская сторона будет продолжать заниматься жуткой, страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев», – сказала официальный представитель МИД РФ.