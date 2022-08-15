Шакил О'Нил рассказал, почему дочери не хотят знакомить его со своими парнями

«Вообще, мои дочери, я полагаю, даже не захотят меня знакомить со своими бойфрендами. Нужно понимать, я ведь старый ловелас и прекрасно знаю, что в голове у всех этих мальчиков. Если я посмотрю на них, то сразу вычислю среди них ловеласа, а значит, у него не будет ни единого шанса с моей дочерью», — объяснил Шакил О'Нил в своём подкасте.