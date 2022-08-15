Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
57 минут назад

Шакил О'Нил рассказал, почему дочери не хотят знакомить его со своими парнями

Чемпионат.comиещё 1

Известный центровой Шакил О'Нил рассказал о своём отношении к парням своих дочерей.

Шакил О'Нил рассказал, почему дочери не хотят знакомить его со своими парнями
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Вообще, мои дочери, я полагаю, даже не захотят меня знакомить со своими бойфрендами. Нужно понимать, я ведь старый ловелас и прекрасно знаю, что в голове у всех этих мальчиков. Если я посмотрю на них, то сразу вычислю среди них ловеласа, а значит, у него не будет ни единого шанса с моей дочерью», — объяснил Шакил О'Нил в своём подкасте.

У Шакила три дочери — Таахира, которой 26 лет, 20-летняя Амира и Меара. Самой младшей дочери О'Нила 16 лет.

Шакил О'Нил завершил профессиональную карьеру в 2011 году в составе «Бостон Селтикс». Он четырежды становился чемпионом НБА и 15 раз принимал участие в Матче всех звёзд.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители