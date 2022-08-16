Кевин Дюрант эмоционально отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры

«Я знаю, что большинство людей поверит неназванным источникам, а не мне, но если есть кто-то, кто послушает меня, то я не планирую завершать карьеру в ближайшее время. Пока это лишь комичное дерьмо», — гласит публикация Дюранта в «Твиттере».