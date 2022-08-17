Леброн Джеймс продлит контракт с "Лейкерс"

Американский форвард Леброн Джеймс подпишет новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом в среду сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски в Twitter со ссылкой на генерального директора спортивного агентства Klutch Sports Group Рича Пола.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Новое соглашение игрока с клубом будет рассчитано на два года и будет включать опцию продления еще на один сезон. За время действия контракта баскетболист заработает $97,1 млн. Если Джеймс отработает контракт до конца, это позволит ему заработать $532 млн за всю карьеру, что станет рекордным показателем в истории.

Джеймсу 37 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА. Джеймс по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В составе сборной США дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012) и один раз завоевал бронзовые медали Олимпиады (2004). Джеймс занимает второе место в истории по количеству набранных очков за время выступления в НБА (37 062). Рекордсменом по этому показателю является американец Карим Абдул-Джаббар (38 387), выступавший с 1969 по 1989 год.