Баскетболист Быков высказался о дружбе с Овечкиным

Бывший баскетболист сборной России Сергей Быков рассказал о своей дружбе с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александром Овечкиным.
«Овечкин дружит с Виталием Фридзоном. И Виталик как-то позвал меня на дачу к Александру поиграть в «Мафию». Ови не любит проигрывать нигде, я это понял, «убив» его несколько раз за игру, так и познакомились.
Он одинаков на площадке и в жизни: экспрессивный и эмоциональный, при этом порядочный человек, для которого семья и дружба не пустые слова. Сейчас Саша ведет семейный и спокойный образ жизни, но в игре он остается таким же. Его неугасающее детское восприятие игры вкупе с профессионализмом позволяют держать высокий уровень на протяжении всей феноменальной карьеры», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».
В прошлом сезоне НХЛ в регулярном чемпионате 36-летний Овечкин сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий.
Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего российского форварда 781 заброшенная шайба. На счету канадца 894 гола.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о необходимости создания Российской хоккейной лиги, где могли бы выступать все сильнейшие российские хоккеисты, которые сейчас играют в Национальной хоккейной лиге, включая нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.