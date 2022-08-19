Баскетболист Быков высказался о дружбе с Овечкиным

Он одинаков на площадке и в жизни: экспрессивный и эмоциональный, при этом порядочный человек, для которого семья и дружба не пустые слова. Сейчас Саша ведет семейный и спокойный образ жизни, но в игре он остается таким же. Его неугасающее детское восприятие игры вкупе с профессионализмом позволяют держать высокий уровень на протяжении всей феноменальной карьеры», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».