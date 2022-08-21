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2 часа назад

Легенда НБА приедет в Россию из-за осужденной Грайнер

Илья Родин

Легендарный баскетболист Деннис Родман заявил, что планирует помочь олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер, осужденной ранее за контрабанду наркотиков. Он рассказал, что поедет в Россию и будет добиваться ее освобождения. Об этом пишет NBC News.

Легенда НБА приедет в Россию из-за осужденной Грайнер
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Деннис Родман выступал за топовые клубы Национальной баскетбольной ассоциации. Является обладателем пяти перстней чемпиона. На протяжении многих лет был лучшим по подборам.

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Постараюсь выехать на этой неделе», - подчеркнул спортсмен.

Напомним, что политики и спортивные федерации резко отреагировали на вынесенный Грайнер приговор. Они призвали немедленно освободить девушку.

Баскетбол,Деннис Родман,Бриттни Грайнер,
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