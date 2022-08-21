Легенда НБА приедет в Россию из-за осужденной Грайнер

Легендарный баскетболист Деннис Родман заявил, что планирует помочь олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер, осужденной ранее за контрабанду наркотиков. Он рассказал, что поедет в Россию и будет добиваться ее освобождения. Об этом пишет NBC News.