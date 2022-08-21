Легенда НБА приедет в Россию из-за осужденной Грайнер

Легендарный баскетболист Деннис Родман заявил, что планирует помочь олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер, осужденной ранее за контрабанду наркотиков. Он рассказал, что поедет в Россию и будет добиваться ее освобождения. Об этом пишет NBC News.
Отмечается, что Деннис Родман выступал за топовые клубы Национальной баскетбольной ассоциации. Является обладателем пяти перстней чемпиона. На протяжении многих лет был лучшим по подборам.
«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Постараюсь выехать на этой неделе», - подчеркнул спортсмен.
Напомним, что политики и спортивные федерации резко отреагировали на вынесенный Грайнер приговор. Они призвали немедленно освободить девушку.