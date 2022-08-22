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51 минуту назад

Андре Игудала – о 82 матчах в регулярном чемпионате: «Это отделяет мужчин от мальчиков»

Sports.ru

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Андре Игудала в своем подкасте Point Forward выступил против сокращения количества матча в регулярном чемпионате.

«Это отделяет мужчин от мальчиков» - четырехкратный чемпион НБА
Фото: Sports.ruSports.ru

«Мы будем играть 82 матча до 3005 года. Нельзя менять это количество. 82 матча – это психологическая сторона игры. Не зря говорят о рубеже новичка.

Рекорды существуют для того, чтобы их бить. Чем лучше мы становимся, тем больше рекордов мы бьем. Я думаю, что во всех видах спорта есть основа, нужно продолжать эту традицию. 82 матча. Я думаю, вы знаете, что это отделяет мужчин от мальчиков», – сказал Игудала.

Баскетбол,
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