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52 минуты назад

«Автодор» подписал Кристиана Джонса

Sports.ru

«Автодор» подписал контракт с американским форвардом Кристианом Джонсом (29 лет, 201 см, 110 кг). Соглашение действует до конца сезона-2022/23.

БК «Автодор» подписал американского нападающего
Фото: Sports.ruSports.ru

Джонс начинал прошлый сезон в составе украинского «Химика», набирая 14,0 очка, 8,1 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

В марте бигмен перешел в болгарский «Балкан», в составе которого под руководством нового главного тренера «Автодора» Небойши Видича выиграл чемпионат страны и был признан MVP лиги. Показатели Кристиана в чемпионате Болгарии составили 13,2 очка, 7,6 подбора, 1,7 передачи и 1,0 перехвата в среднем за встречу.

Баскетбол,Автодор,
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