БК «Автодор» подписал американского нападающего

Джонс начинал прошлый сезон в составе украинского «Химика», набирая 14,0 очка, 8,1 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

В марте бигмен перешел в болгарский «Балкан», в составе которого под руководством нового главного тренера «Автодора» Небойши Видича выиграл чемпионат страны и был признан MVP лиги. Показатели Кристиана в чемпионате Болгарии составили 13,2 очка, 7,6 подбора, 1,7 передачи и 1,0 перехвата в среднем за встречу.