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1 час назад

Родман передумал ехать в Россию ради освобождения Грайнер

Чемпионат.com

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман рассказал, что принял решение не отправляться в Россию. Об этом информирует Yahoo.News. Ранее он говорил, что планирует поездку в Российскую Федерацию с целью содействия в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Родман передумал ехать в Россию ради освобождения Грайнер
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Родман изменил решение после заявления Государственного департамента США о его потенциальном визите. В Госдепе подчеркнули, что такая поездка, если она состоится, может осложнить процесс в освобождении Грайнер, и сам приезд Родмана в Россию нужно расценивать как визит частного лица.

Родман будет просить об освобождении Грайнер от своего имени

Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил Бриттни к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей

Баскетбол,Деннис Родман,Бриттни Грайнер,Аэропорт Шереметьево,Госдеп США,
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