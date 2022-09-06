Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
3 часа назад

Российскую баскетболистку Глонти дисквалифицировали за употребление кокаина

Газета.Ru

Российская баскетболистка Нина Глонти была дисквалифицирована на три месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола (FIBA).

Российскую баскетболистку дисквалифицировали за употребление кокаина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Игрок сборной России и столичного клуба МБА в марте была отстранена от игры за употребление кокаина. Ее дисквалификация закончилась 22 июня 2022 года.

25-летняя Глонти — двукратная бронзовая медалистка чемпионата России в составе МБА.

У баскетболистки Грайнер было разрешение на наркотики

Ранее депутат Госдумы VII созыва (2016–2020) и заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова заявила, что не признает свою вину по обвинениям со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в покупке запрещенных веществ (допинга).

2 сентября сообщалось, что Павлова была дисквалифицирована Дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Наказание вступило в силу с 4 августа 2022 года.

Павлову дисквалифицировали за нарушение п. 2.6 Общероссийских антидопинговых правил (обладание запрещенной субстанции или метода). Сообщалось, что она приобрела у другого тренера по легкой атлетике сильнодействующие субстанции, запрещенные в спорте. Тренер, распространявший вещества, был ранее дисквалифицирован РУСАДА на четыре года и привлечен к уголовной ответственности.

Баскетбол,Ольга Павлова,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители