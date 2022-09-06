Российскую баскетболистку дисквалифицировали за употребление кокаина

Российская баскетболистка Нина Глонти была дисквалифицирована на три месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола (FIBA).
Игрок сборной России и столичного клуба МБА в марте была отстранена от игры за употребление кокаина. Ее дисквалификация закончилась 22 июня 2022 года.
25-летняя Глонти — двукратная бронзовая медалистка чемпионата России в составе МБА.
Ранее депутат Госдумы VII созыва (2016–2020) и заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова заявила, что не признает свою вину по обвинениям со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в покупке запрещенных веществ (допинга).
2 сентября сообщалось, что Павлова была дисквалифицирована Дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Наказание вступило в силу с 4 августа 2022 года.
Павлову дисквалифицировали за нарушение п. 2.6 Общероссийских антидопинговых правил (обладание запрещенной субстанции или метода). Сообщалось, что она приобрела у другого тренера по легкой атлетике сильнодействующие субстанции, запрещенные в спорте. Тренер, распространявший вещества, был ранее дисквалифицирован РУСАДА на четыре года и привлечен к уголовной ответственности.