Российскую баскетболистку дисквалифицировали за употребление кокаина

Российская баскетболистка Нина Глонти была дисквалифицирована на три месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола (FIBA).

Игрок сборной России и столичного клуба МБА в марте была отстранена от игры за употребление кокаина. Ее дисквалификация закончилась 22 июня 2022 года.

25-летняя Глонти — двукратная бронзовая медалистка чемпионата России в составе МБА.

Ранее депутат Госдумы VII созыва (2016–2020) и заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова заявила, что не признает свою вину по обвинениям со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в покупке запрещенных веществ (допинга).

2 сентября сообщалось, что Павлова была дисквалифицирована Дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Наказание вступило в силу с 4 августа 2022 года.