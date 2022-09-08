Тренер Франции пришел в ярость от работы судей в матче со Словенией

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле эмоционально отреагировал на работу судей в матче Евробаскета-2022 со сборной Словенией (82:88).
«Баскетбол – фантастическая игра. Прекрасно, когда игроки могут решать судьбу матчей. Когда на табло был равный счет в концовке, соперник сфолил на Эли Окобо в середине площадки, и это не было обычным нарушением. Скорее всего, там был неспортивный. И Горан Драгич после этого фола смог совершить свой проход под кольцо. Что я могу сказать? Сложно рассуждать об игре после такого. Это невозможно. Просто невозможно, что на площадке баскетболисты высочайшего уровня, они демонстрируют прекрасную игру, и мы видим такое. Все должно быть
Я уже 13 лет участвую в международных соревнованиях, и я никогда не видел ничего подобного. У нас 26 передач, а у них 11. Мы получили 24 фола, а наши соперники — 14. И за 32 первые минуты игры разница была 22:8. Я даже не хочу говорить об этом. Я говорю только о двух последних фолах. Фол на Окобо был ненормальным. Мы не получили того уважения, которого заслуживаем», — приводит слова Колле Eurohoops.