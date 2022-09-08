Тренер Франции пришел в ярость от работы судей в матче со Словенией

«Баскетбол – фантастическая игра. Прекрасно, когда игроки могут решать судьбу матчей. Когда на табло был равный счет в концовке, соперник сфолил на Эли Окобо в середине площадки, и это не было обычным нарушением. Скорее всего, там был неспортивный. И Горан Драгич после этого фола смог совершить свой проход под кольцо. Что я могу сказать? Сложно рассуждать об игре после такого. Это невозможно. Просто невозможно, что на площадке баскетболисты высочайшего уровня, они демонстрируют прекрасную игру, и мы видим такое. Все должно быть