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2 часа назад

Многолетний глава Евролиги Жорди Бертомеу покинул должность, его сменил Деян Бодирога

Матч ТВиещё 2

Баскетбольная Евролига объявила на своем сайте об отставке генерального директора организации испанца Жорди Бертомеу, который занимал эту должность в течение 22 лет.

У Евролиги новый президент
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Бертомеу сменил бывший сербский баскетболист и функционер Деян Бодирога, выигравший три титула Евролиги и множество личных наград за годы профессиональной карьеры.

Исполняющим обязанности генерального директора Евролиги назначен Маршалл Гликман.

— Мы вступаем в новую эру Евролиги. За последние 20 лет главный баскетбольный турнир Европы зарекомендовал себя как центр мирового спорта. Я хотел бы поблагодарить Жорди Бертомеу и его команду за их дальновидность и усердную работу и с нетерпением жду продолжения создания и расширения влияния Евролиги и Еврокубка, — сказал Бодирога.

Баскетбол,
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