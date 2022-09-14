У Евролиги новый президент

Баскетбольная Евролига объявила на своем сайте об отставке генерального директора организации испанца Жорди Бертомеу, который занимал эту должность в течение 22 лет.
Бертомеу сменил бывший сербский баскетболист и функционер Деян Бодирога, выигравший три титула Евролиги и множество личных наград за годы профессиональной карьеры.
Исполняющим обязанности генерального директора Евролиги назначен Маршалл Гликман.
— Мы вступаем в новую эру Евролиги. За последние 20 лет главный баскетбольный турнир Европы зарекомендовал себя как центр мирового спорта. Я хотел бы поблагодарить Жорди Бертомеу и его команду за их дальновидность и усердную работу и с нетерпением жду продолжения создания и расширения влияния Евролиги и Еврокубка, — сказал Бодирога.