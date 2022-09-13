Торнике Шенгелия подписал новый контракт с «Виртусом»

Итальянский «Виртус» официально объявил о подписании нового контракта с грузинским форвардом Торнике Шенгелией.

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФИБА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФИБА

30-летний баскетболист заключил новое двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на сезон.

Торнике Шенгелия по ходу прошлого сезона покинул московский ЦСКА, за который выступал с 2020 года, и присоединился к «Виртусу». С итальянским клубом форвард стал победителем Еврокубка.

Также игрок выступал за испанские «Валенсию» и «Басконию».