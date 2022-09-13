Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Торнике Шенгелия подписал новый контракт с «Виртусом»

Чемпионат.com

Итальянский «Виртус» официально объявил о подписании нового контракта с грузинским форвардом Торнике Шенгелией.

Торнике Шенгелия подписал новый контракт с «Виртусом»
Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФИБАОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФИБА

30-летний баскетболист заключил новое двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на сезон.

Торнике Шенгелия по ходу прошлого сезона покинул московский ЦСКА, за который выступал с 2020 года, и присоединился к «Виртусу». С итальянским клубом форвард стал победителем Еврокубка.

Также игрок выступал за испанские «Валенсию» и «Басконию».

Стоит отметить, что в августе Торнике Шенгелия травмировал плечо, играя за национальную команду в квалификации к чемпионату мира – 2023. Из-за повреждения форвард не смог помочь сборной на Евробаскете-2022. Ожидается, что полное восстановление займёт два месяца.

Баскетбол,Торнике Шенгелия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители