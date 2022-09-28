Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

«Самара» – об отъезде американцев: «Надеемся на уважение к подписанным ранее контрактам»

Sports.ruиещё 1

«Самара» отреагировала на призыв посольства США всем американским гражданам немедленно покинуть Россию.

БК "Самара" прокомментировал отъезд американских игроков
Фото: Sports.ruSports.ru

«Все пять американских игроков нашего клуба настроены продолжить выступление за «Самару». Клубом делается все для того, чтобы игроки, будь то россияне или легионеры, могли полностью посвятить себя баскетболу, не отвлекаясь на внеспортивные проблемы.

Представители клуба круглосуточно находятся на связи со всеми игроками, помогая им в решении всех бытовых или иных вопросов. И мы надеемся на их профессионализм и уважение к подписанным ранее контрактам», – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что американские игроки «Самары» отправились в Нью-Йорк для оформления рабочих виз. По информации Metaratings.ru, форвард Джеймс Эннис может не вернуться в Россию.

Баскетбол,Джеймс Эннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители