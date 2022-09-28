БК "Самара" прокомментировал отъезд американских игроков

«Все пять американских игроков нашего клуба настроены продолжить выступление за «Самару». Клубом делается все для того, чтобы игроки, будь то россияне или легионеры, могли полностью посвятить себя баскетболу, не отвлекаясь на внеспортивные проблемы.



Представители клуба круглосуточно находятся на связи со всеми игроками, помогая им в решении всех бытовых или иных вопросов. И мы надеемся на их профессионализм и уважение к подписанным ранее контрактам», – говорится в заявлении клуба.