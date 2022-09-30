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1 час назад

В финале женского чемпионата мира по баскетболу сыграют сборные США и Китая

Чемпионат.comиещё 3

Завтра, 1 октября, состоится финальный матч женского чемпионата мира по баскетболу, в котором сразятся национальные команды США и Китая. Стартовый свисток прозвучит в 9:00 мск.

Определились финалисты женского чемпионата мира по баскетболу
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В полуфинале американки обыграли соперниц из Канады. Китаянки в матче 1/2 финала были сильнее австралийских баскетболисток.

Напомним, сборные США и Китая встречались друг с другом на групповом этапе турнира. Тогда победу со счётом 77:63 одержали американские девушки.

Отметим, что женская сборная США выиграла три предыдущих чемпионата мира (2010, 2014, 2018). В общей сложности американки выигрывали золотые медали на чемпионатах мира 10 раз. У китаянок пока нет ни одного золота на мировых первенствах.

Завтра же состоится и матч за третье место. За бронзовые медали будут бороться сборные Канады и Австралии. Их встреча начнётся в 6:00 мск. Сборная России в турнире не участвовала, её заменила национальная команда Пуэрто-Рико.

Баскетбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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