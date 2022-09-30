Определились финалисты женского чемпионата мира по баскетболу

Завтра, 1 октября, состоится финальный матч женского чемпионата мира по баскетболу, в котором сразятся национальные команды США и Китая. Стартовый свисток прозвучит в 9:00 мск.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

В полуфинале американки обыграли соперниц из Канады. Китаянки в матче 1/2 финала были сильнее австралийских баскетболисток.

Напомним, сборные США и Китая встречались друг с другом на групповом этапе турнира. Тогда победу со счётом 77:63 одержали американские девушки.

Отметим, что женская сборная США выиграла три предыдущих чемпионата мира (2010, 2014, 2018). В общей сложности американки выигрывали золотые медали на чемпионатах мира 10 раз. У китаянок пока нет ни одного золота на мировых первенствах.