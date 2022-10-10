Луни сделал заявление о драке Грина и Пула

«Сложная ситуация. За то время, что я в команде, здесь много чего происходило, но многие вещи оставались внутри. Сейчас это всё было вынесено на публику. Но, думаю, мы сможем пройти через это. Дрэймонду нужно кое-что сделать, чтобы вернуть нам это доверие, но я полагаю, что он готов это сделать», — сказал Луни в интервью.