Французский баскетболист рассказал о критике из-за переезда в РФ

Баскетболист сборной Франции Томас Эртель прокомментировал критические замечания в свой адрес в связи с решением перейти в российский «Зенит».

Фото: БК "Зенит" БК "Зенит"

«Для тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию: мне абсолютно плевать, знайте это», – приводит «Ридус» слова Эртеля.

Он добавил, что можно перед ним не извиняться, и призвал каждого жить своей жизнью.

Эртель заключил контракт с «Зенитом» в сентябре этого года, напоминает Life.ru.

Во время последнего чемпионата Европы по баскетболу он был одним из лидеров национальной сборной Франции, которая сумела добраться до финала.

Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что олимпийская чемпионка в составе сборной России по художественной гимнастике Анастасия Назаренко стала гражданкой США.