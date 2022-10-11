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41 минуту назад

Французский баскетболист Эртель рассказал о своем отношении к критике из-за переезда в РФ

Газета.Ruиещё 4

Баскетболист сборной Франции Томас Эртель прокомментировал критические замечания в свой адрес в связи с решением перейти в российский «Зенит».

Французский баскетболист рассказал о критике из-за переезда в РФ
Фото: БК "Зенит"БК "Зенит"

«Для тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию: мне абсолютно плевать, знайте это», – приводит «Ридус» слова Эртеля.

Он добавил, что можно перед ним не извиняться, и призвал каждого жить своей жизнью.

Эртель заключил контракт с «Зенитом» в сентябре этого года, напоминает Life.ru.

Во время последнего чемпионата Европы по баскетболу он был одним из лидеров национальной сборной Франции, которая сумела добраться до финала.

Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что олимпийская чемпионка в составе сборной России по художественной гимнастике Анастасия Назаренко стала гражданкой США.

Фотографию со специальной вечеринки она опубликовала в социальных сетях.

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