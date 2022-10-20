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1 час назад

Иш Смит дебютировал за «Наггетс» и установил рекорд НБА. Он играл в лиге за 13 разных команд

Sports.ruиещё 1

Разыгрывающий Иш Смит в среду дебютировал за «Наггетс» в первом матче сезона-22/23 против «Джаз» (102:123).

Иш Смит установил рекорд НБА
Фото: Sports.ruSports.ru

Смит установил рекорд НБА. Теперь он играл в лиге за 13 разных команд, ранее подобное не удавалось никому другому.

34-летний Иш отыграл 5 минут со скамейки, отметившись одним подбором.

Смит не был выбран на драфте и начал карьеру в НБА в 2010 году в составе «Рокетс». Первый обмен 183-сантиметрового игрока состоялся уже по ходу дебютного сезона, когда его отправили в «Мемфис».

Дольше всего Смит продержался в «Детройте», за который играл с 2016 по 2019 годы.

В «Денвер» плеймейкер перешел в результате обмена из «Вашингтона» по ходу межсезонья-2022.

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