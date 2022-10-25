Адвокаты Грайнер рассказали о ее состоянии перед слушанием об апелляции

«Бриттни находится в том же изоляторе, где находилась все эти месяцы. В предстоящем слушании она будет участвовать по видеосвязи. Мы видимся с ней регулярно. Бриттни — сильный человек с чемпионской закалкой.



Безусловно, она испытывает огромный стресс, находясь в разлуке со своими близкими более восьми месяцев и очень нервничает в преддверии слушания. Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения», — сообщили адвокаты «Спорт-Экспрессу».