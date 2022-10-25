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1 час назад

Адвокаты Грайнер рассказали о состоянии баскетболистки перед слушанием об апелляции

Газета.Ruиещё 2

Мария Благоволина и Александр Бойков, адвокаты двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер, рассказали о состоянии баскетболистки в преддверии рассмотрения 25 октября ее апелляции на приговор.

Адвокаты Грайнер рассказали о ее состоянии перед слушанием об апелляции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Бриттни находится в том же изоляторе, где находилась все эти месяцы. В предстоящем слушании она будет участвовать по видеосвязи. Мы видимся с ней регулярно. Бриттни — сильный человек с чемпионской закалкой.

Безусловно, она испытывает огромный стресс, находясь в разлуке со своими близкими более восьми месяцев и очень нервничает в преддверии слушания. Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения», — сообщили адвокаты «Спорт-Экспрессу».

5 марта баскетболистка Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

4 августа Химкинский суд Подмосковья признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн рублей. Сообщалось, что американка может стать частью обмена заключенными между Россией и США.

Баскетбол,Бриттни Грайнер,Александр Бойков,
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