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49 минут назад

Французского баскетболиста выгнали из сборной за переход в российский клуб

Lenta.ruиещё 2

Разыгрывающий петербургского «Зенита» Тома Эртель не будет вызываться в сборную Франции. Об этом L'Equipe сообщил президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта.

Французского баскетболиста выгнали из сборной за переход в российский клуб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, защитник подписал документ о том, что не будет переходить в российские или белорусские клубы. Однако уже через три дня после этого Эртель заключил контракт с «Зенитом». В связи с этим было решено выгнать его из национальной команды.

10 октября француз ответил тем, кто раскритиковал его за решение продолжить карьеру в России.

«Просто знайте, что мне абсолютно плевать», — заявил он.

33-летний Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. Соглашение заключено по схеме «1 плюс 1». В составе сборной Франции баскетболист выигрывал чемпионат Европы, становился бронзовым призером первенства мира и брал серебро Олимпиады.

Баскетбол,Зенит,
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