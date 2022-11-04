Боец UFC Брансон отреагировал на скандал с Ирвингом

Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон, выступающий в промоушене UFC, отреагировал на скандал, в которой угодил звёздный разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг. Ранее из-за публикации Ирвингом в своих соцсетях документального фильма «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку» он был отстранён командой не менее чем на пять матчей.