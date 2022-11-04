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1 час назад

Боец UFC Брансон отреагировал на скандал с Ирвингом

Чемпионат.com

Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон, выступающий в промоушене UFC, отреагировал на скандал, в которой угодил звёздный разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг. Ранее из-за публикации Ирвингом в своих соцсетях документального фильма «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку» он был отстранён командой не менее чем на пять матчей.

Боец UFC Брансон отреагировал на скандал с Ирвингом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Может ли кто-нибудь точно сказать мне, что Канье и Кайри сделали или сказали? Нигде ничего не могу найти. Может, всё было удалено?!» — написал Брансон в своих социальных сетях.

Недавно в скандал угодил и популярный рэпер Канье Уэст, позволивший себе высказывания, которые многие расценили как антисемитские.

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