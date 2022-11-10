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41 минуту назад

Опубликовано видео, как бывшая девушка Майлза Бриджеса пытается вломиться в его дом

Sports.ru

Видео было снято 12 октября этого года. Согласно сообщению, Мишель Джонсон привела двоих детей пары и пыталась войти в арендованный дом Бриджеса в Лос-Анджелесе, чтобы поговорить с ним.

Опубликовано видео, как бывшая Майлза Бриджеса пытается вломиться в его дом
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее на этой неделе Бриджес подал в суд на бывшую подругу, которая до этого обвинила его в избиении при детях.

Игрок утверждает, что Джонсон продолжает домогаться до него. По словам баскетболиста, девушка трижды пыталась проникнуть в его дом без предупреждения, а также украла у него собаку. Бриджес просит запретить Джонсон приближаться к нему и его собаке.

Экс-игрока «Шарлотт» обвиняли в том, что в мае он избил подругу в присутствии их общих детей. В результате судебного разбирательства форвард получил 3 года условно.

Баскетбол,Мишель Джонсон,
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