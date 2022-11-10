Опубликовано видео, как бывшая Майлза Бриджеса пытается вломиться в его дом

Видео было снято 12 октября этого года. Согласно сообщению, Мишель Джонсон привела двоих детей пары и пыталась войти в арендованный дом Бриджеса в Лос-Анджелесе, чтобы поговорить с ним.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Ранее на этой неделе Бриджес подал в суд на бывшую подругу, которая до этого обвинила его в избиении при детях.

Игрок утверждает, что Джонсон продолжает домогаться до него. По словам баскетболиста, девушка трижды пыталась проникнуть в его дом без предупреждения, а также украла у него собаку. Бриджес просит запретить Джонсон приближаться к нему и его собаке.