ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
47 минут назад

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Чемпионат.comиещё 4

Санкт-петербургский «Зенит» переиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 68:62.

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
Фото: Официальный сайт БК "Зенит"Официальный сайт БК "Зенит"

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов на свой счёт записал Томас Уимбуш. По восемь очков набрали Сергей Карасёв и Дмитрий Кулагин.

В составе «Локомотива-Кубань» 22 очка набрал Джейлен Бэрфорд. Восемь очков на счету Захара Ведищева.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 20 ноября в Минске. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты местного «Минска». «Зенит» в следующем туре сыграет в Санкт-Петербурге с московским МБА. Встреча состоится 21 ноября.

Баскетбол,Томас Эртель,Сергей Карасев,Дмитрий Кулагин,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители