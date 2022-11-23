Инсайдер раскрыл сроки возвращения травмированного Леброна

«Леброн Джеймс пропустил пятый матч подряд из-за травмы паха, но мне сказали, что это будет предел. Источники в лиге сообщили мне, что Леброн вернётся в пятницу в Сан-Антонио», — сказал Хэйнс в эфире передачи на NBA on TNT.