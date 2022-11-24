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24 минуты назад

Энтони Дэвис повторил рекорд Шакила О’Нила

Чемпионат.com

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис сумел повторить достижение легендарного игрока калифорнийской команды Шакила О’Нила.

Энтони Дэвис повторил рекорд Шакила О’Нила
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После объединения НБА и АБА, которое произошло в сезоне-1976/1977, Энтони стал лишь вторым игроком «Лейкерс», которому удавалось набирать больше 30 очков и совершать более 15 подборов в четырёх матчах подряд. Шакил О’Нил установил аналогичное достижение в 1999 году.

В последней игре «Лейкерс» в регулярном чемпионате с «Финикс Санз» Энтони Дэвис набрал 37 очков, совершил 21 подбор, отдал две результативные передачи, а также сделал пять блок-шотов и пять перехватов.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок принял участие в 15 играх, в которых в среднем за матч набирал 26,4 очка, совершал 12,6 подбора и отдавал 2,4 передачи.

Энтони Дэвис,
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