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1 час назад

Актёр Вин Дизель сделал категоричное заявление по Бриттни Грайнер

Чемпионат.com

Знаменитый американский актёр и кинорежиссёр Вин Дизель выступил с заявлением по поводу соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер. В настоящий момент она отбывает наказание в российской колонии. Спортсменка была осуждена за транспортировку наркотических веществ.

Актёр Вин Дизель сделал категоричное заявление по Бриттни Грайнер
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Мне нужно, чтобы Бриттни Грайнер вернулась домой до Рождества», — написал Дизель в социальных сетях.

Напомним, в середине ноября стало известно, что Бриттни переведена в женскую исправительную колонию в Мордовии. В августе этого года Грайнер была приговорена к девяти годам колонии. По итогам апелляции срок оставили без изменений, однако спортсменке засчитали один день в СИЗО за полтора.

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