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1 час назад

«Виртус» подал апелляцию на дисквалификацию Милоша Теодосича

Sports.ru

Итальянский «Виртус» подал апелляцию на дисквалификацию разыгрывающего Милоша Теодосича.

«Виртус» подал апелляцию на дисквалификацию Милоша Теодосича
Фото: Sports.ruSports.ru

Вчера Евролига объявила о дисквалификации Теодосича на два матча за проявление неуважения к судье во время недавнего матча против «Анадолу Эфеса» (80:85). 35-летний игрок должен пропустить предстоящие встречи с «Црвеной Звездой» и «Олимпиакосом».

Теодосич отправился с командой в Белград. «Виртус» ждет ответа от Евролиги.

Судья по дисциплинарным санкциям может «заморозить» предыдущее решение о наказании до полного рассмотрения апелляции, это позволит Теодосичу сыграть в матче против «Црвены Звезды».

Баскетбол,Милош Теодосич,
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