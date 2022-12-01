ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

«Барселона» обыграла «Альбу» в Евролиге

Чемпионат.com

Испанская «Барселона» одержал победу в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:86.

«Барселона» обыграла «Альбу» в Евролиге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 19 очков. 16 очков набрал Николас Лапровиттола. 15 баллов на счету Кори Хиггинса.

В составе «Альбы» 17 очков набрал Тамир Блатт.

В следующем туре «Барселона» сыграет с французским АСВЕЛом на домашнем паркете. Встреча состоится 9 декабря, начало — в 22:30 мск. «Альба» в 12-м туре регулярного чемпионата встретится с турецким «Фенербахче». Матч пройдёт в Германии 8 декабря, начало — в 22:00 мск.

Баскетбол,Кори Хиггинс,Никола Миротич,Николас Лапровиттола,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители