«Барселона» обыграла «Альбу» в Евролиге

Испанская «Барселона» одержал победу в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:86.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 19 очков. 16 очков набрал Николас Лапровиттола. 15 баллов на счету Кори Хиггинса.

В составе «Альбы» 17 очков набрал Тамир Блатт.