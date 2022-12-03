ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
57 минут назад

Умер олимпийский чемпион по баскетболу Алжан Жармухамедов

Майк Габриелян

Игрок сборной СССР по баскетболу Алжан Жармухомедов умер в возрасте 78 лет. Об этом в субботу сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

Умер олимпийский чемпион по баскетболу Алжан Жармухамедов
Фото: inbusiness.kzinbusiness.kz

«Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов. Легендарному Туркестанскому Змею было 78…», - сказано в сообщении.

Алжан Мусурбекович родился в Таджикистане. Сначала спортсмен защищал цвета армейского клуба из Ташкента. В Москву он перебрался в 1969 году и выступал за ЦСКА на протяжении 11 сезонов.

С ЦСКА Жармухамедов выиграл Кубок европейских чемпионов (1971) и 10 раз становился чемпионом СССР.

С участием Жармухамедова сборная Союза взяла первое «неамериканское» золото Олимпийских игр в 1972-м, завоевала бронзу Олимпиады-1976, три титула чемпиона Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронзу (1970) чемпионатов мира.

Десять лет назад ЦСКА провел церемонию чествования Алжана Жармухамедова. Символическая майка с его номером была поднята под своды УСК ЦСКА.

Баскетбол,Алжан Жармухамедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители