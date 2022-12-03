Умер олимпийский чемпион по баскетболу Алжан Жармухамедов

Игрок сборной СССР по баскетболу Алжан Жармухомедов умер в возрасте 78 лет. Об этом в субботу сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

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«Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов. Легендарному Туркестанскому Змею было 78…», - сказано в сообщении.

Алжан Мусурбекович родился в Таджикистане. Сначала спортсмен защищал цвета армейского клуба из Ташкента. В Москву он перебрался в 1969 году и выступал за ЦСКА на протяжении 11 сезонов.

С ЦСКА Жармухамедов выиграл Кубок европейских чемпионов (1971) и 10 раз становился чемпионом СССР.

С участием Жармухамедова сборная Союза взяла первое «неамериканское» золото Олимпийских игр в 1972-м, завоевала бронзу Олимпиады-1976, три титула чемпиона Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронзу (1970) чемпионатов мира.