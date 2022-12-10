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1 час назад

Ник Янг назвал пять лучших разыгрывающих НБА, Дончич — второй

Чемпионат.com

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Ник Янг привёл свой список пяти лучших разыгрывающих лиги.

Ник Янг назвал пять лучших разыгрывающих НБА, Дончич — второй
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Рейтинг возглавил звезда «Мемфис Гриззлиз» американец Джа Морант. Вторым стал лидер «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич. Замкнул тройку четырёхкратный чемпион НБА американец Стефен Карри.

«Моя пятёрка лучших разыгрывающих 1. Джа. 2. Лука. 3. Карри. 4. Дэйм [Дэмьен Лиллард]. 5. Шей Гилджес-Александер», – написал Янг в социальных сетях.

В последних играх Дончич набирает в среднем за игру 33,4 очка, совершает 8,6 подбора и отдаёт 8,6 результативной передачи. В этом сезоне словенец стал 10-м баскетболистом в истории лиги, преодолевшим отметку в 50 трипл-даблов за профессиональную карьеру.

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