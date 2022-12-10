Ник Янг назвал пять лучших разыгрывающих НБА, Дончич — второй

В последних играх Дончич набирает в среднем за игру 33,4 очка, совершает 8,6 подбора и отдаёт 8,6 результативной передачи. В этом сезоне словенец стал 10-м баскетболистом в истории лиги, преодолевшим отметку в 50 трипл-даблов за профессиональную карьеру.