Шакил О′Нил хочет купить клуб NBA

«Я еще не обсуждал этот вопрос со своими партнерами, поэтому не могу сделать заявление, но мы рассчитываем принять активное участие в покупке команды НБА.



Я не буду лукавить и говорить: «Да, я разговаривал с некоторыми людьми». У меня еще не было такого разговора с моими партнерами», – сказал четырехкратный чемпион НБА.



Несколько месяцев назад Шак уже заявлял, что хотел бы приобрести часть акций «Санз», но признался, что не хочет соперничать с основателем Amazon.com. Джеффом Безосом, который собирался купить клуб. Но теперь Безос нацелился на команду НФЛ «Вашингтон Коммандерс».