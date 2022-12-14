Шакил О′Нил хочет купить клуб NBA

Член Зала славы Шакил О′Нил подтвердил, что хотел бы стать совладельцем «Финикса».
«Я еще не обсуждал этот вопрос со своими партнерами, поэтому не могу сделать заявление, но мы рассчитываем принять активное участие в покупке команды НБА.
Я не буду лукавить и говорить: «Да, я разговаривал с некоторыми людьми». У меня еще не было такого разговора с моими партнерами», – сказал четырехкратный чемпион НБА.
Несколько месяцев назад Шак уже заявлял, что хотел бы приобрести часть акций «Санз», но признался, что не хочет соперничать с основателем Amazon.com. Джеффом Безосом, который собирался купить клуб. Но теперь Безос нацелился на команду НФЛ «Вашингтон Коммандерс».
Владелец «Финикса» Роберт Сарвер решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.