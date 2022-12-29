Драка во время матча «Детройт» – «Орландо» привела к удалению трех игроков. Видео

Три игрока были удалены после драки во время матча между «Детройтом» и «Орландо», которая случилась под занавес первой половины встречи в среду.

Мо Вагнер из «Мэджик» был удален за неспортивный фол, а баскетболисты «Пистонс» Киллиан Хэйс и Хамиду Диалло покинули площадку за свои действия во время последовавшей за нарушением немецкого баскетболиста потасовкой рядом со скамейкой клуба из Детройта.

Инцидент начался после фола Вагнера, который толкнул Хэйса в сторону скамейки «Детройта». Диалло в ответ толкнул Мо в спину, а подскочивший Киллиан ударил обидчика по затылку. Завязалась потасовка с участием большинства баскетболистов обеих команд.

«Мэджик» рискуют потерять большую группу игроков в связи с тем, что те покинули зону, отведенную для запасных. Франц Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Гэри Харрис, Мо Бамба, Ар Джей Хэмптон, Тэрренс Росс и Адмирал Скофилд приняли участие в потасовке, имея статус резервистов. Это может привести к дисквалификации со стороны НБА.