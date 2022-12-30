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38 минут назад

Президент Единой лиги ВТБ рассказал, как дело Грайнер повлияло на приглашение игроков в лигу

Газета.Ruиещё 1

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что дело осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер стало препятствием в приглашении в лигу хороших игроков.

Президент Единой лиги ВТБ рассказал о последствиях дела Грайнер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы никак не комментировал эту историю. Кроме того, что для нас это разрешилось, и поэтому некое напряжение для наших клубов спало с точки зрения приглашения высокого уровня игроков. Это отражалось — пропаганда, которая там идет, не дает нам больших шансов получить хороших, качественных игроков, а слабеньких не очень хочется», — передает слова Кущенко Sport24.

Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Последние месяцы баскетболистка УГМК провела в одной из колоний Мордовии. На днях она была обменяна американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута.

Ранее Бриттни Грайнер попросила болельщиков писать письма Полу Уилану в российскую тюрьму.

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